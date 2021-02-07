Her mevsim farklı güzelliğe bürünen Toros Dağları kış aylarında doğaseverlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Doğa yürüyüşçüleri Toros Dağları’nda doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Bölgenin kış turizmi için önemli bir noktada bulunduğunu söyledi. Çay, doğaseverlerin ve sporcuların sıklıkla burayı tercih ettiğine değindi:

"Doğanın ve müthiş ormanın içerisinde bir dağ yolu var. Burası size nefes verecek ve güzellik katacak bir ortama sahip. Geldiğiniz zaman, etrafı karlı dağlarla çevrili, düz bir ovanın içerisinde hayat bulacaksınız. 2 bin 200 metre rakımın üzerinde oksijen depolayacaksınız ve şehrin gürültüsünden uzak, kendinize huzur hediye etmiş olacaksınız."

Ziyaretçilerden Zeynep Kıyahan, doğa yürüyüşlerine 4 yıl önce başladığını, Elmalı Boğazı mevkisine ikinci kez geldiğini söyledi:

“Bugün karlı yollara ilk defa biz ayak basıyoruz, bu çok güzel bir şey. Tamamen doğayla iç içesiniz, sessiz, huzurlu ve hava aşırı soğuk değil. Daha önce bu tarz yürüyüş yapmayanların da zorlanacağını zannetmiyorum, kesinlikle buraya gelip denemeliler."

Yaşar Nalyapan da ulaşımının kolay olması nedeniyle tercih ettiği bölgenin, ipli tırmanma ve birçok doğa sporu için imkan sağladığını vurguladı.