Tire şiş köfte için yapılan coğrafi işaret tescil süreci başarıyla tamamlandı.

Tire Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, Tire şiş köftenin ilçeye özgü lezzetlerden biri olduğunu söyledi.

"Meşhur lezzetimizin marka değerini korumuş olacağız"

Tescil sürecinin başarıyla sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Delikanlı, "Tire Ticaret Odası olarak bu son derece kıymetli ve özel lezzetimizi coğrafi işaret ile koruma altına aldık. Coğrafi işaret sayesinde, belirlenen standartlara göre üretilecek olan bu meşhur lezzetimizin marka değerini de korumuş olacağız. Tire'mize hayırlı olsun" dedi.