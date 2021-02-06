Nuri Kenan Paşa'nın varislerinin aldığı kararla satışa çıkarılan Sultanahmet’te tarihi Leman Esma Kasay Han için 120 milyon lira ücret isteniyor. Aile büyüklerinin satıştan tek bir isteği var o da alıcının bu handa bulunan kültürü ve tarihi koruması.Tarihi han İstanbul’un kalbinde yer alıyor.

İstanbul'un kalbinde yer alan ve dünyanın en önemli tarihi simgelerine komşu olan bina, Ayasofya'ya 70 metre, Yerebatan Sarnıcı'na 30 metre, Sultanahmet Camii'ne ise 100 metre uzaklıkta. Ayrıca bina, tüm şehirlerin, Doğu Roma İmparatorluğu'na uzaklığının ölçülmesi amacıyla yaptırılan ve dünyanın merkezi olarak kabul edilen Milyon Taşı'nın da hemen yanında bulunuyor.

Nuri Kenan Paşa muayenehane olarak kullanıyordu

Leman Esma Kasay Han, Sultan 2. Abdülhamit döneminde padişahın doktorlarından Nuri Kenan Paşa tarafından 1800'lü yıllarda yaptırıldı. O dönemde Nuri Kenan Paşa burayı muayenehanesi olarak kullanıyordu. Sarayda yaptığı doktorluğundan arta kalan zamanda Kanlıca'da bulunan evinden çıkıp muayenehanesine gelen Nuri Kenan Paşa burada hastalarını ücretsiz tedavi ediyordu. Nuri Kenan Paşa bir süre sonra muayenehanesini torunu Leman Esma Kasay'a hediye etti. Böylelikle muayenehanesinin bulunduğu han Leman Esma Kasay Han'ı olarak anıldı.

Han içerisinde her adımda tarih var

Han içerisinde 150 yıllık bir gazete, hokkalar ve kitaplar var. İkinci Dünya Savaşının dinlendiği radyo da han içerisinde yer almakta. Nuri Kenan Paşa'nın sarayı ararken kullandığı telefon da içeride özel bir bölmeye ve arşiv odasına açılan kısımda bulunuyor.

Aile önceliği yerli alıcıya verecek

1970'li yıllarda restorasyon yapılan Leman Esma Kasay Han’ın dış cephesi aynen korunurken içerisi de istenildiği gibi değiştirildi. Nuri Kenan Paşa'nın torunlarının torunlarının torunları satışa çıkardığı tarihi hanın öncelikle yerli alıcılardan talep görmesi bekleniyor. Yurt dışından gelen talepler ise ikinci üçüncü sırada değerlendiriliyor.