Tuzla’nın Akfırat Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda kaçak arama yapan define avcıları, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukuru kapatmadan bıraktı.

Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri bölgede gerçekleştirdiği kontroller sırasında çukur içerisine sıkışmış köpeği gördü. Ekipler, hızlıca kurtarma çalışmalarına başladı.

Çukura inemeyen zabıta ekipleri belediyeden getirdikleri iş makinasının kepçesinin yardımıyla çukura indi. Köpeği kucağında çıkarmayı deneyen zabıta tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı. Günlerce yalnız başına çukurda aç ve halsiz kalan köpek, kendisine yaklaşmaya çalışan zabıtaya saldırdı.

Saatlerce yapılan mücadelenin ardından köpeğe yaklaşamayan ekipler, kepçe ile çukurun kenarından yol açarak köpeğin özgürlüğüne kavuşmasını sağladı.Köpek koşarak ormanın içerisinde kayboldu.

Yaklaşık 2 saat süren kurtarma anları ve zabıta ekiplerinin sevinci cep telefonu kameralarına yansıdı.

Belediye Başkanı'ndan zabıta ekiplerine ödül

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, köpeği kurtaran zabıta ekiplerini makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Yazıcı, "Yaptığınız çok güzel bir duyarlılık. Marifet iltifata tabidir. Bir köpeğin çukura düşmesi ve orada mahsur kalması, açlıkta ölecek duruma gelmesi. Çok önemli bir anda müdahale ettiniz. Sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Hayvanseverlik sadece sözde değil böyle işi ile birlikte en iyi en güzel şekilde, hayvanlara ve tüm canlılara kıymet vermekle olur." dedi.