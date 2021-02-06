Gezinti ve piknik yapmak için Hacıalan Yaylası'na çıkan 6 otomobil içerisindeki 9'u çocuk 16 kişi, bir süre sonra yolu kaybetti.

Havanın kararması ve otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kalanlar, telefonla Erdemli Belediyesi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine giden ekipler, 8 saatlik çalışmayla kara saplanan 6 aracı ve 16 kişiyi kurtardı.

Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.