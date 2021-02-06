Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de karda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, piknik yapmak için çıktıkları yaylada araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 16 kişi 8 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Gezinti ve piknik yapmak için Hacıalan Yaylası'na çıkan 6 otomobil içerisindeki 9'u çocuk 16 kişi, bir süre sonra yolu kaybetti.
Havanın kararması ve otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kalanlar, telefonla Erdemli Belediyesi'ni arayarak yardım istedi.
Olay yerine giden ekipler, 8 saatlik çalışmayla kara saplanan 6 aracı ve 16 kişiyi kurtardı.
Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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