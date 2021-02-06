​​​​​​​Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Haliliye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, sihir ve muska olarak kötü ruhları kovmak amacıyla Ortaçağ'a kadar kullanıldığı ve Antik Mısır kökenli olduğu tahmin edilen piton derisi ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

4 metre uzunluğundaki piton derisinin üzerine elle işlenmiş çok sayıda figür bulunuyor.

5 dini kitap bulundu

Operasyonda Ortaçağ'dan kaldığı değerlendirilen 5 dini kitap, iki deri üzerine el yazması dini yazıt, iki kitap kutusu ve dini yazıların bulunduğu parşömen de ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.