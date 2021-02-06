Rize’de filyasyon ekipleri, koronavirüsün son dönemde en fazla cenaze namazlarında ve taziye ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti.

Rize Valisi Kemal Çeber, kendilerini en çok cenaze ve taziye ziyaretlerinin zorladığını söyledi:

“İnsanlar maske takmaya dikkat ediyor, bazen çift maskeli insanlar da görüyoruz. Hemşehrilerimiz konulan kurallara uyumaya gayret ediyor. Ama cenaze namazı ve taziyeler bizi zorluyor. Filyasyon çalışmalarımızda görüyoruz ki pozitif olanlar cenaze ortamında bulunmuş, bir de ev oturmaları, akraba ziyaretleri yapmış. Şu andaki temel riskimiz bunlar. Biraz daha fazla özen göstererek kısa bir süre içerisinde bu süreci bertaraf edeceğimize inanıyorum.”

Vatandaş Ali Bilgin ise normal bir zamanda olmadıklarını cenazelere gitmemeleri gerektiğini söyledi. Taziyeleri telefonla yapalım diyerek uyarıda bulundu.