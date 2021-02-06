Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya’nın doğal güzelliği: Üzümdere Irmağı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Akseki ilçesindeki sağanağın ardından debisi artan Üzümdere Irmağı, ziyaretçilerini kendisini hayran bırakıyor.
Antalya’da Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı, doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor.
Çevresindeki çeşit çeşit ağaçlar, yaban hayatı ve florası ile dikkati çeken ırmak, kış aylarında da vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.
Sağanakların ardından debisi artan ırmakta, temiz su ile dağlardan gelen çamurlu sel suyunun buluşması farklı bir görüntü oluşturuyor.
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