Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde bugün az bulutlu hava hakim olacak. Gün içinde en düşük sıcaklık 16 en yüksek sıcaklık ise 22 derece olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgede rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji
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