Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgede rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.