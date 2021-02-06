Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta hırsızlık zanlıları jandarmanın takibine takıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ta jandarmanın 70 kamera kaydı izleyerek kimliklerini tespit ettiği 2 hırsızlık şüphelisinden biri yakalandı, diğeri aranıyor.
Merkeze bağlı Dörteylül köyünde bir evden 3 televizyon, elektrik süpürgesi ile çeşitli eşyaların çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
İl merkezi ve köy arasındaki 70 kamera kaydını inceleyen, ikinci el eşya alım satımı yapan iş yerlerini de kontrol eden jandarma ekipleri, biri 38 diğeri 32 yaşındaki iki şüphelinin kimliklerini tespit etti.
Farklı suçlardan 6 kaydı bulunan 38 yaşındaki şüpheli il merkezinde gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, 13 suç kaydı ve hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Hırsızlık
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