Merkez Yakutiye ilçesinde, Üç Kümbetler'in yanında bulunan 300 yıllık tarihi Paşabey Konağı, hırsızların hedefi oldu. Üst kattaki baca kapısını kırıp, konağa girdiği belirlenen hırsızlar, tarihi eşyaları çalarak, kaçtı.

Maddi ve manevi değeri olan neredeyse tüm eşyaların çalındığını söyleyen konak sahibi Hakem Akgül, hırsızların bir an önce bulunmasını istedi:

"Emekli olduktan sonra evimize sahip çıktık. Çok çabaladım, köylere gittim. Gezdim, dolaştım; nerede güzel eski bir eşya varsa aldım. Uzun yıllar konağımda sakladım. Yemedim, içmedim; eski bakır ve gümüş tepsiler, kehribar tespihler, kazanlar aldım. Hepsini konağın içine dizdim. Amacım, Erzurum'da kültürümüzü yaşatmaktı. Bu bölgede bir kültür evi olsun istedim. 2 gündür konağa gelemiyordum. Geldiğimde gördüklerime inanamadım. Güvenlik kameralarına takılan 3 kişi, gece saatlerinde baca kapısını kırarak içeri girmiş. Bütün kıymetli malzemeleri toplayıp kaçmışlar. Geldiğimde her yer dağılmıştı. Odaya koyduğum vazoların çoğunu kırmışlardı. En azı 100 yıllık olmak üzere 300 yıllık eşyalardan bahsediyorum. Dedemden kalma 350 yıllık bir tüfeğim vardı, 8 eski kılıç vardı"

350 yıllık kapıyı da kırdılar

Tarihi konakta bulunan değerli tüm eşyaların çalındığını söyleyen Akgül, hırsızların tarihi konağın 300 yıllık kapısını da kırdıklarını söyledi:

"Bu kapıyı nasıl kırabilirler, aklım almıyor. Hiç değilse çıkar bir kenara at. Kırdıkları kapıya çok üzülüyorum. Eliniz nasıl vardı da o kapıyı kırdınız? Hiç mi vicdanınız yok? Emeklerime yanıyorum, bu zalimler tarihe zarar verdiler. Eşyalarımı götürenlere sesleniyorum. Hepsi Allah'tan bulsun. Aldıklarını geri getirip teslim etsinler. Çok ama çok üzgünüm. Emek verdiğim her şey ziyan oldu. Yıllarca çalışıp çabaladığım her şey bir gecede ziyan oldu."