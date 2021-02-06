Yenişehir Belediyesi, temizlik müdürlüğünün kurduğu atölyede çöp konteyneri ve kovaları üretilerek belediyenin ihtiyaçları karşılanıyor.

Atölyedeki kaliteli ve ucuz üretimler sayesinde belediye bütçesinden yıllık 2 milyon tasarruf sağlanıyor.

Atölyede farklı ebatlarda çöp konteyneri üretiliyor ve mevcut konteynerler boyanıp dış görünümleri revize ediliyor.

Üretimin ilk aşamasından montajına kadar tüm süreç belediyede görevli personeller tarafından yapılıyor.

Günde 30 çöp kovası 10 çöp konteyneri üretiliyor

Atölye, günlük ortalama 30 çöp kovası üretirken günde 400 ile 800 litre kapasite aralığında 10 çöp konteyneri de yapılıyor.

Çöp kova ve konteynerleri, Yenişehir Belediyesi'nin ihtiyacını karşıladıktan sonra Diyarbakır'daki diğer belediyelere de satılıyor.

Diyarbakır Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, atölyede 8 personel ve yaklaşık 200 bin liralık yatırımla ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Sağladıkları tasarrufla Yenişehir ilçesinde daha kaliteli ve her yere ulaşabilen bir temizlik hizmeti sunduklarını vurguladı.

Belediye daha büyük bir atölye kurarak kapasiteyi artırmayı hedefliyor.

Kamera: Emre Veli