İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gizli sorumluları tarafından kontörlü/ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen ve örgütün okullarında öğretmenlik yapan 5 şüpheliye yönelik Adana, İstanbul ve Denizli'de operasyon düzenledi.

Operasyonda, askeri okuldan atılan Mehmet Enes E. ve Mehmet O. ile örgütün kapatılan dershanesinde görev yapan öğretmenler Ercan A. ve Selami S. ile esnaf Cahit B. gözaltına alındı.

Zeki öğrenciler yönlendiriliyordu

Etkin pişmanlıktan yararlanan Ercan A, emniyetteki ifadesinde, dershanelerde zeki öğrencileri "ser rehber" ismi verilen kişiye bildirdikleri, bu kişinin de öğrencileri polis ya da asker olmaları için sınavlara hazırladığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet O. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

