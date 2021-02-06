Yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terör örgütüne büyük darbeler indiren Mehmetçik, üs bölgelerinde de elleri 24 saat tetikte kış şartlarında görevine devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesaplarından, Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin video paylaşıldı.

"Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam" başlığıyla paylaşılan videoda, kar fırtınası ve dondurucu soğuk altındaki Mehmetçiğin faaliyetlerine yer verildi.

Paylaşımda, "Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam. Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakarlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri" cümlelerine yer verildi.