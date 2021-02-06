İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, ekipleri 2 şüphelinin internet ortamında bilgilerini ele geçirdikleri kişiler adına kredi kartı talep ederek, dolandırıcılık yaptığını belirledi. Ekipler, A.G ve M.G. isimli kişilerin paravan olarak kullandıkları Esenler'deki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, bir adet araç anahtarı görünümlü gizli kamera ele geçirilirken çok sayıda bilgisayar, banka ve sim kartları ie birçok teknolojik cihaza da el koydu.

Jandarma kurulan dolandırıcılık sistemini etkisiz hale getirdi

A.G. ve M.G.nin kurdukları düzeneklerle birçok kişinin bankacılık işlemlerine müdahale ettiklerini belirleyen Jandarma ekipleri, kurulu sistemi etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemeler sonucunda ise A.G. ve M.G.nin bu yöntemle 240 bin lira civarında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

"Banka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması" ve “Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık" suçu kapsamında gözaltına alınan A.G. adli makamlara çıkarılarak yurt dışına çıkma yasağı uygulanması şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

