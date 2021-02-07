TRT ekranlarında hızlı ve kolay resim yapmayı öğreten ressam Bob Ross sayesinde küçüklüğünden itibaren sanata merak salan 26 yaşındaki Yasemin Güven, 2017 yılında aldığı resim eğitimiyle kendini geliştirmeye başladı.

Koronavirüs sürecini fırsata çevirerek odasını atölyeye dönüştüren Güven, yağlı boya ve kara kalem tekniğiyle resimler yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

“Bob Ross iyi ki hayallerimi tuvale yansıtmama sebep olmuş”

Genel olarak manzara resimlerine ilgi duyduğunu ancak hayallerini ve düşüncelerini de tuvale yansıtmaya çalıştığını söyleyen Güven, masraflarını kara kalem siparişlerinden gelen parayla karşıladığını açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Güven, severek yaptığı her resmin sonunda mutlu olduğunu söyledi:

“Hayatta bazen hayallerimiz gerçekleşmese de tuvalde bir gerçeklik payı olduğuna inanıyorum. İmrenerek her fırça darbesini izlediğim ressam Bob Ross, iyi ki zamanında biz çocukları etrafına toplamış, hayallerimi tuvale yansıtmama sebep olmuş.”