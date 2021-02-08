Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir markete giren 69 yaşındaki N.A., 23 yaşındaki market sahibi Hüseyin Simpil'e bıçakla saldırdı. Boynundan yaralanan Simpil, marketin önüne çıkarak yardım istedi. Bu sırada N.A., Simpil'i kovalamaya başladı. Genç adam, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, N.A., sokakta kurulan pazara kaçarak gözden kayboldu.

Simpil, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Simpil'in hayati tehlikesi sürüyor.

Saldırgan tutuklandı

Saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oyluşturulan özel ekip, market ve olay yeri çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları inceledi. Yapılan çalışma ile saldırgan tespit edildi.

69 yaşındaki adam, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., tutuklandı.