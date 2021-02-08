Kozan ilçesinde 30 yıldır faaliyet gösteren Karataş Kıraathanesi’nde koronavirüs nedeniyle artık ne okey taşının sesi ne de çay kaşığının bardakta çıkardığı tını duyuluyor.

Kıraathane, Kozan’da vefat eden vatandaşların fotoğraflarının duvarlarında yer alması nedeniyle Ölüler Kıraathanesi olarak da anılıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Fotoğraflar çoğaldı

Yakınlarını kaybeden vatandaşların fotoğraflarını çerçeveletip getirdikleri kıraathane, anılarını yad etmek isteyenlerin de ziyaretine açık.

Koronavirüs öncesinde duvarda yaklaşık 600 fotoğrafın olduğunu açıklayan Karataş Kıraathanesi sahibi Nejat Karataş, pandemi nedeniyle kapalı olsa da her gün temizlik yapmak için gittiği kıraathanedeki fotoğrafların çoğaldığını söylüyor.

Karataş, eski günleri özlediklerini ve salgından uzak sağlıklı bir geleceğe kapıları açmak istediğini belirtti.