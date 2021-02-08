Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın İbradı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Antalya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başlar Mahallesi Çimenli mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Baskında izinsiz kazı yaptıkları belirlenen H.Ç, E.T, S.D, H.Ç. ve R.S. suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin izinsiz kazıda kullandıkları jeneratör, dedektör, gaz maskeleri, hilti, balyoz, kazma ve kürek gibi malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak Kazı
Son Haberler
- 15:35
- 15:37
- 15:43
- 15:17
- 15:25
Sıradaki Haber
Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz