Aydın'ın Didim ilçesinde, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Avrupa Çevre Ajansının "Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında temizlik yapıldı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın da katılımıyla düzenlenen etkinlikte, 4 saatte 1,5 ton çöp toplandı.

Kategorize edilen çöplerden büyük çoğunluğu, tek kullanımlık plastikler, parçalanmış ağlar oluşturdu. Toplanan çöp torbalarıyla yöre şivesine uygun olarak "Atma bea" yazıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Çevre çalışmalarıyla marka bir turizm şehri"

TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, Didim'in plajları ve sürdürülebilir çevre çalışmalarıyla marka bir turizm şehri olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Atabay ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Karataş, şunları anlattı:

"Deniz canlılarının yaralanmalarına ve ölümlerine neden olan, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi sorunlar ortaya çıkaran deniz çöpleri konusunda etkin mücadele gerekiyor. Bugün burada Didim adına çok önemli bir başlangıç yapıldığını düşünüyorum."