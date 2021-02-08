Türkiye Diyanet Vakfı, açlık ve kuraklığın kol gezdiği, insanların bir damla suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol kat ettiği ülkelerde, hayırseverlerin destekleriyle 2015 yılından beri su kuyusu ve vakıf çeşmesi açma çalışmaları yürütüyor. Vakıf, bu zamana kadar 6 milyonda fazla kişinin temiz içme suyuna erişmesini sağladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, su kuyusu ve vakıf çeşmesi açma çalışmalarının her yıl artarak devam ettiğini söyledi.

"Canlıları suya kavuşturmayı tavsiye eden bir dinin ve insanın olduğu her köşeye su taşıyan bir medeniyetin mensupları olarak temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan her coğrafyada, hayırseverlerimizin destekleriyle su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıp ecdadımızın bize bıraktığı mirası yaşatmaya gayret ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

20 ülkede 143 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldı

Özellikle Afrika’da milyonlarca insanın birçok kişinin elini dahi yıkamayacağı suyla hayatta kalmaya çalıştığını ve kilometrelerce yol giderek omuzlarında taşıdıkları, çok da hijyenik olmayan suyu içerek hayata tutunmanın mücadelesini verdiğini söyleyen Açık, şu bilgileri verdi:

“Bu noktada milletimizin hayır elini mazlum ve mağdura ulaştıran Vakfımız devreye giriyor, temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşanan coğrafyalarda su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak insanların insanca su tüketebilmelerine olanak sağlıyor. 2020 yılında Togo 17, Burkina Faso 7, Çad 12, Nijer 6, Tanzanya 24, Zimbabve 18, Gana 5, Liberya 5, Mali 7, Fildişi Sahilleri 5, Benin 5, Kenya 4, Senegal 9, Somali 1, Malavi 6, Zambiya 1, Afganistan 2, Kamerun 6, Burundi 2 ve Sierra Leone 1 olmak üzere 20 ülkede 143 su kuyusu ve vakıf çeşmesini insanlığın hizmetine sunduk. Saha elemanlarımız şuan su kuyusu ve vakıf çeşmesi açma çalışmalarına devam ediyor. Bu zamana kadar toplamda 32 ülkede 440 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak bir damla suya hasret kurak toprakları suya kavuşturmuş olduk. Bu vesileyle 6 milyondan fazla kişi temiz içme suyuna erişmiş oldu.”

[Fotoğraf: AA]

Su kuyuları güneş enerjisi ile çalışıyor

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan su kuyularının 50 ila 500 metre derinliklerinde ve güneş enerjisi ile çalıştığına dikkat çeken Açık, "İnsanların su ihtiyacını karşılayabilmesi için aynen bizim evlerimizde olduğu gibi musluğu çevirmesi yeterli oluyor. Kuyularımızın derinliği fazla olduğu için de uzun yıllar boyunca kurumadan bölge halkının temiz içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Bu yönüyle de yapmış olduğumuz çeşmelerin önemi artıyor" dedi.

Açık, TDV aracılığıyla ihtiyaç sahibi ülkelerde su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtırmak isteyen vatandaşların bagis.tdv.org adresinden, bankalar ve PTT aracılığıyla, Vakıf genel merkezine veya Türkiye genelindeki 1003 şubeye bizzat giderek makbuz karşılığında bağışta bulunabileceklerini söyledi.