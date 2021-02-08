İstanbul Emniyeti tarafından, 8 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde bulunan E.A.O. isimli kişinin öğrenci kimliği ile asıl kimlik bilgilerinin eşleşmediği tespit edildi.

Yapılan incelemede, E.A.O. isimli şahsın İzmir’de bulunan başka bir üniversite öğrencisi olduğu, ikiz kardeşi olan A.B.A.'nın kimliği ile Boğaziçi Üniversitesine girmeye çalıştığı anlaşıldı.

Şahsın üzerinde ikiz kardeşinin pasaportu, megafon, kamera, dizüstü bilgisayar bulundu.

Yapılan sorgulamada A.B.A. isimli şahsın “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan kaydının olduğu tespit edildi.