Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 15:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkiz kardeşinin kimliği ile Boğaziçi Üniversitesine girmeye çalıştı
Boğaziçi Üniversitesine girmeye çalışan bir kişinin öğrenci kimliği ile asıl kimlik bilgileri eşleşmeyince inceleme yapıldı. İncelemede, şahsın, ikiz kardeşinin kimliğini kullandığı ve yanında megafon, kamera olduğu tespit edildi.
İstanbul Emniyeti tarafından, 8 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde bulunan E.A.O. isimli kişinin öğrenci kimliği ile asıl kimlik bilgilerinin eşleşmediği tespit edildi.
Yapılan incelemede, E.A.O. isimli şahsın İzmir’de bulunan başka bir üniversite öğrencisi olduğu, ikiz kardeşi olan A.B.A.'nın kimliği ile Boğaziçi Üniversitesine girmeye çalıştığı anlaşıldı.
Şahsın üzerinde ikiz kardeşinin pasaportu, megafon, kamera, dizüstü bilgisayar bulundu.
Yapılan sorgulamada A.B.A. isimli şahsın “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan kaydının olduğu tespit edildi.
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi
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