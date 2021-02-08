Malatya merkez Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesinde kızının kitaplarını okuldan almaya giden Saime Yeşil, evinin yakınında bir anda 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yeşil'in yanına yaklaşan köpekler, daha sonra ısırmaya başladı.

"Sabaha kadar korkuyla bekliyorum"

Köpeklerin saldırısıyla yere düşen Saime Yeşil, defalarca ayağa kalkmaya çalıştı ancak başaramadı. Yeşil, çevredekilerin yardımıyla köpeklerden uzaklaştırıldı.

Olay yerine gelen ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının vücudunun çeşitli yerlerine tam 18 dikiş atıldı.

Saime yeşil yaşadığı dehşeti TRT Haber’e anlattı:

“8 köpek vardı. Köpeklerin birisi bacağımdan tuttu, birisi sırtımdan tuttu, birisi kafamdan, saçımdan tuttu. Çığlık attım, bağırdım. Sağolsun, vatandaşlar kurtarmasaydı orada beni parçalayacaklardı. 3 gündür yatıyorum. Her yerim dikişli. Çok korktum. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Geceleri hiç uyuyamıyorum, sabaha kadar korkuyla bekliyorum.”

