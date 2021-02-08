Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Trakya’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, dolu, yıldırım düşmesi ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Etiketler: Meteoroloji
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