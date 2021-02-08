Osmangazi ilçesinde oluşturulan Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’na Bursa’da görevli 38 bin sağlık çalışanı adına birer fidan dikilecek.

Salgınla mücadele sırasında görev başında yaşamını yitiren Uzm. Dr. Yavuz Durmuş, Dr. Cumhur Toker, Dr. Ömer Akalın, hemşire Emine Ezen, şoför Kenan Güngör ve hizmetli Mehmet Çalışkan adına da 100’er fidan toprakla buluşturulacak.

[Fotoğraf: AA]

"Sağlık çalışanlarının hatırlanması onlara yalnız olmadıklarını hissettirecek"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, salgının ilk gününden beri üstün gayret ve fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarının isimlerini ölümsüzleştirmek için Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise sağlık çalışanları kadar toplumun tüm kesimlerinden önemli bir lojistik destek aldıklarının altını çizdi ve sağlık çalışanlarının hatırlanmasının onlara yalnız olmadıklarını hissettireceğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Protokol üyelerinin sağlık çalışanlarıyla fidan dikmesinin ardından, adlarına fidan dikilen Dr. Serkan Balcı, acil tıp teknisyeni Sevilay Gürdoğar, Esra Karabıyık, hemşire Dilara Balar Ekici ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Ozan Küçük'e belgeleri verildi.