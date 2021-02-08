Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelere uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Roket"in de kullanıldığı operasyonda, 575 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu S.S, A.A. ve S.R, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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