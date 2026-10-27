"DOLUNAY" ile para transferleri mercek altına alınacak

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, programda siber dolandırıcılık olaylarına tek merkezden, yapay zeka desteğiyle ve adli makamlarla koordinasyon içinde hızlı müdahaleyi amaçlayan projeye yer verildi.

Programda, DOLUNAY'ın hayata geçirilmesi için mevzuat çalışmalarına başlandığı belirtildi. Projeyle, şüpheli para hareketlerinin ve dijital izlerin yapay zeka destekli analizlerle anlık takip edilmesi, paranın farklı hesaplara veya kripto varlıklara aktarılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Programın dolandırıcılıkla mücadeleye ilişkin faaliyetleri kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar da sürdürülecek.

Gelecek yıl dolandırıcılık suçunu konu alan uyarıcı nitelikte 192 milyon kısa mesaj gönderilecek. Toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlerle yaklaşık 1 milyon vatandaşa ulaşılması planlanıyor.