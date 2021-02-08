Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 17:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi
İSKİ, çalışma sebebiyle Başakşehir ve Küçükçekmece'nin bazı mahallelerinde 12 saatlik su kesintisi olacağını açıkladı.
İstanbul'da zorunlu bağlantı hattında çalışma yapılacak.
Kentin 2 ilçesinde, çarşamba günü saat 10.00 ile 22.00 arasında su kesintisi yaşanacak.
İSKİ Twitter hesabından su kesintisi yaşanacak yerleri duyurdu:
"Başakşehir Altınşehir, Güvercintepe, Kayabaşı mahallelerinin tamamı ve Şamlar Mahallesi üst kotlarında, Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi ve Atakent Tema evleri."
Saygıdeğer Başakşehir ve Küçükçekmece İlçesi Sakinlerinin Dikkatine— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 8, 2021
Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağından 10 Şubat 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Başakşehir İlçesi: Altınşehir, Güvercintepe, + pic.twitter.com/QCtS6TJ9yf
Etiketler: İstanbul Su Kesintisi Twitter
Son Haberler
- 17:22
- 17:17
- 17:00
- 17:00
- 16:57
Sıradaki Haber
FETÖ'nün sözde 'mütevelli heyeti'ne operasyon: 3 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz