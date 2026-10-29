Brent petrolünün fiyatı 110,22 dolardan işlem görüyor

Dün 112,61'e kadar yükselen Brent petrolünün ocak vadeli varil fiyatı günü 111,64 dolardan tamamladı. Brent petrolünün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla devam ediyora göre yaklaşık yüzde 1,3 azalarak 110,22 oranında geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) jambon petrolünün aralık vadeli varil fiyatı 101,38 dolar oldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabaların bölgedeki petrol arzına ilişkin endişelerinin hafifletilmesi etkili oldu.

Axios'un ABD'li ve İsrailli resmi teşkilatlara dayandığı haberinde, Katar liderliğindeki arabulucuların, Washington ile Tahran'ı yeniden müzakere masasına oturtacak bir anlaşmazlığı öne çıkarması öne sürüldü.

Girişimle, ABD'deki Kongre ara seçimlerinin ardından savaşın yeniden alevlenmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Haberde ayrıca Katar'ın, bazı ABD yaptırımlarının hafifletilmesi karşılıklı'ı, Birleşmiş Milletler İran müfettişlerinin bombalanmış nükleer tesislerini ziyaret etmesine izin verilmesine izin vermeye ikna etmeye çalıştığı iddiası ileri sürüldü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, diplomasiye şans vermeye devam edeceklerini belirterek, arabulucularla temaslarını sürdüreceklerini bildirdi. Erakçı, 7 günlük planın hayatta kalmayı sağlayacak şekilde birleştirdiklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Başkan Yardımcısı JD Vance'i İran'la müzakereleri yeniden başlatmakla görevlendirildiği yöndeki iddiayı yalanladı. Trump, Vance'in İran'ın ihtiyacı olan tıbbi malzemelerin teminine yardımcı olduğunu söyledi.

Açıklama, Wall Street Journal gazetesinin, Vance'in barış müzakerelerini İran'a mektupların aktarılmasını sağlamak amacıyla yeniden başlatması üzerine, yaşanan bir olayın ardından geldi.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının özelliklerinin farklılaşması, Fiyatlardaki durma sınırlandı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (ÇED), yönetimsel ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalışla 410 milyon 600 bin varil işleminin gerilediğini açıkladı. Piyasanın stoklarının yaklaşık 100 bin varil artacağı taraftaydı.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil edilmeyen oluşturmak ham petrol stokları ise 100 bin varil azalarak 282 milyon 600 bin varil küsür geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, 3 milyon 900 bin varil artışla 209 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 17-23 Ekim haftasında 723 bin varil artarak 13 milyon 992 bin varile yükseldi.

Piyasaların yapısında, OPEC+ üyesi yedi ülkenin pazar günü yapacağı toplantı da mevcut. OPEC'in açıklamasına göre Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, petrol ürünleri koşullarındaki değerlendirmeler sırasında bir sonraki gelecek.

Brent petrolünde teknik olarak 110,41 doların direnci, 109,79 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.