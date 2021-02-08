FETÖ'nün sözde 'mütevelli heyeti'ne operasyon: 3 tutuklama
Malatya'da FETÖ/PDY'nin kentteki sözde mütevelli heyetinde yer alan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin sözde mütevelli heyetinde faaliyet gösteren ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.K, 6 yıl 3 ay hapis cezası olan M.A.D. ile 7 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan Ö.F.N. yakalandı.
Üç firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bozüyük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen H.K'yi İsmet İnönü Caddesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen H.K, rahatsızlanması nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hükümlü, hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine teslim edilecek.