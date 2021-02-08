Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya'da sit alanındaki 18 yapı daha yıkıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan 18 yapı yıkıldı.
Kapadokya Alan Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında yıkımına karar verilen yapılar, birer birer ortadan kaldırılıyor.
Yıkılan izinsiz yapı sayısı 353 oldu
Son bir haftada bölge genelindeki izinsiz 18 yapının yıkılmasıyla 3 Kasım 2018'de başlayan çalışmalar kapsamında yıkılan yapı sayısı 353'e ulaştı.
Usulsüz ve kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımı sürecek.
Etiketler: Turizm
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