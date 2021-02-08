İzmir’de geçen hafta etkili olan sel, bu hafta yerini fırtınaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kentte, ‘turuncu alarm’ verildi.

[Fotoğraf: DHA]

Öğle saatlerinde başlayan rüzgarın yerini fırtınaya bırakmasıyla vatandaşlar, Kordon’da yürümekte zorlandı.

Tüm vapur seferleri ise saat 13.00 itibarıyla geçici süreyle iptal oldu.

[Fotoğraf: DHA]