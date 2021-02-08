Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de fırtına: Vapur seferleri iptal oldu
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de, fırtınanın neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ‘turuncu alarm’ verildi. Vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.
İzmir’de geçen hafta etkili olan sel, bu hafta yerini fırtınaya bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kentte, ‘turuncu alarm’ verildi.
[Fotoğraf: DHA]
Öğle saatlerinde başlayan rüzgarın yerini fırtınaya bırakmasıyla vatandaşlar, Kordon’da yürümekte zorlandı.
Tüm vapur seferleri ise saat 13.00 itibarıyla geçici süreyle iptal oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Fırtına Meteoroloji
Son Haberler
- 17:51
- 17:46
- 17:43
- 17:33
- 17:22
Sıradaki Haber
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz