Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de, Bizans ve Roma dönemine ait 105 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri’de jandarma ekipleri yaptığı tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi. Operasyonda, 105 adet Bizans ve Roma dönemine ait sikke ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Belsin mahallesinde, M.S. isimli şahsın üzerini aradı.
Aramalarda 105 adet Roma ve Bizans dönemine ait tarihi sikke ele geçirildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan M.S. hakkında işlem başlatıldı.
Şüphelinin sikkeleri satmaya çalıştığı öğrenildi.
Etiketler: Tarihi Eser
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