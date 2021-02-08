‘PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak ve yardım/yataklık yapmak’ suçlarını işlediği belirlenen şahıslara yönelik Bitlis ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'nın istihbari çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

11 şüpheliden 5'i tutuklandı

Düzenlenen operasyonda, 1'i İstanbul, 10'u Bitlis'te olmak üzere toplam 11 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanmasıyla Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Şüphelilerden 5’i tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.