Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kumar oynayan 9 kişiye 43 bin 225 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 43 bin 225 lira ceza kesildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Devrekani İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ihbar üzerine ilçedeki bir adreste arama yapıldı.
Aramada, C.B, S.D, Y.K, M.Ü, S.K, T.S, M.T, C.Ç. ve C.B'nin kumar oynadığı tespit edildi.
Aramada ele geçirilen 9 bin 145 lira ile iskambil kağıtlarına el konuldu.
Olayla ilgili 9 şahsa toplam 43 bin 225 lira ceza kesildi.
"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmak" suçundan şüpheli C.B. hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs
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