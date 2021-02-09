Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 00:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otobüs şoförü, fırtınada motosikletliye kalkan oldu
İstanbul'da fırtına nedeniyle motosiklet sürücüleri, köprüyü geçmekte zorlandı. Bir sürücünün yardımına İETT otobüsünün şoförü yetişti. Şoför, motosiklet sürücüsüne eşlik ederek rüzgarını kesti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da, akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu.
Şiddetli rüzgar nedeni ile köprüleri kullanmak isteyen motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen bir motosiklet sürücüsünün yardımına ise İETT şoförü yetişti.
Motosikletliye gelen rüzgarı kesen otobüs şoförü, sürücü geçene kadar ona eşlik etti.
Etiketler: Fırtına İstanbul 15 Temmuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İETT
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