Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da, akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu.

Şiddetli rüzgar nedeni ile köprüleri kullanmak isteyen motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen bir motosiklet sürücüsünün yardımına ise İETT şoförü yetişti.

Motosikletliye gelen rüzgarı kesen otobüs şoförü, sürücü geçene kadar ona eşlik etti.