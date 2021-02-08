Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 139 bin 378 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 103 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 632 olarak açıklandı.

İyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi

Son 24 saatte 8 bin 567 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 755 bin 784'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559, vefat sayısı 26 bin 900, ağır hasta sayısı 1310 oldu.

Sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını bu hafta olmaya başlıyor

COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama kapsamında, 14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına 11 Şubat'ta başlanacak.

Sağlık Bakanlığı COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan tabloya göre, bugün saat 09.30 itibarıyla toplam aşılanan kişi sayısı 2 milyon 620 bin 51 oldu. İlk etapta Türkiye'ye getirilen ve test süreci sona eren 3 milyon doz aşının yapılmasının birkaç günde tamamlanması öngörülüyor.

Türkiye'ye 25 Ocak'ta da 10 milyon dozluk aşının 2. sevkiyatının ilk bölümünü kapsayan 6,5 milyon doz aşı getirilmişti.

İkinci parti aşıların analizleri sürüyor. Bunun tamamlanmasının ardından aşılama "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda belirlenen takvimine göre devam edecek.

Bakan Koca'nın geçen haftaki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre, ikinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra, birinci aşamanın C grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların, ardından da sırasıyla ikinci aşamaya dahil olanların aşılanmasına geçilecek.

Aşı takviminde yer alan ikinci aşamanın A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları yer alacak. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri gibi), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar bulunuyor.

Kısıtlamayı ihlal eden 32 bin 181 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 1-8 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 32 bin 181 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

COVID-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı, karara uymayanlar hakkında ise adli ya da adli işlem yapıldığı ifade edildi.

Elazığ Keban Belediyesi, CoronaVac aşısı yaptıracak 75 yaş üstü vatandaşlara sağlık kuruluşlarına ulaşımları için araç tahsis ediyor.

Randevu günü gelen 75 yaş üzerindeki vatandaşlar belediye araçlarıyla sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor, aşılarını yaptıranlar daha sonra evlerine bırakılıyor.