Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 katlı, mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 itfaiye aracıyla binadaki yangına müdahale edildi.

[Fotoğraf: AA]

Çalışanlar tahliye edildi

Yangın başladığında binada çalışanlar tahliye edildi. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

[Fotoğraf: AA]

Bu arada binanın içinde çok sayıda plastik malzeme, sünger ve tiner olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

8 saatte söndürülebildi

Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik müdahaleyle yangın, kontrol altına alındı.