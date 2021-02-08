Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniye'de fabrika yangın: 8 saatte kontrol altına alındı
Ümraniye'de mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen fabrikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 katlı, mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 itfaiye aracıyla binadaki yangına müdahale edildi.
[Fotoğraf: AA]
Çalışanlar tahliye edildi
Yangın başladığında binada çalışanlar tahliye edildi. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.
[Fotoğraf: AA]
Bu arada binanın içinde çok sayıda plastik malzeme, sünger ve tiner olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
8 saatte söndürülebildi
Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik müdahaleyle yangın, kontrol altına alındı.
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