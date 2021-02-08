Döngeri köyünde Hatice Yıldız'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında evinin altında bulunan ahırdaki ineğini kurtarmak isteyen Yıldız, çöken tavanın altında kaldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yıldız'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.