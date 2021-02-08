Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 23:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangında ineğini kurtarmak isteyen kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir köy evinde yangın çıktı. Evin sahibi Hatice Yıldız, evin altında bulunan ahırdaki ineğini kurtarmak için ahıra girdi. O sırada üzerine tavan çöken Yıldız, hayatını kaybetti.
Döngeri köyünde Hatice Yıldız'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında evinin altında bulunan ahırdaki ineğini kurtarmak isteyen Yıldız, çöken tavanın altında kaldı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Yıldız'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Etiketler: Yangın
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