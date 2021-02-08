Mehmetçik'ten karlı dağlarda 'komando marşı'
Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, "Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül" adıyla terör operasyonu yapıldı. Timlerin karla kaplı arazilerde ve dik yamaçlarda yürüyerek gerçekleştirdiği operasyonda komando marşı da söylendi.
Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında "Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21/06" operasyonu gerçekleştirildi.
Erzincan Valisi Mehmet Makas, operasyona katılan timlerin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
"Aslan parçası timlerimiz 7/24 nöbette"
Makas paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Aslan parçaları aziz milletimiz için 7/24 nöbette" başlıklı paylaşımında, "Kemah kırsalında terör örgütü mensuplarını inlerinde imha etmek için aslan parçası timlerimiz Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21/06 operasyonunda. Allah Mehmetçiğimizi korusun."
Vali Makas, paylaşımında operasyona katılan timlerin komando marşı söylerken çekilen görüntüsüne de yer verdi.
Timlerin karla kaplı arazilerde ve dik yamaçlarda yürüyerek gerçekleştirdiği operasyon tamamlandı.
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