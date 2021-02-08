Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirlerden İstanbul'da taksicilik yapıyorlar.

Kentte yaklaşık 150 kadın taksici bulunuyor.

"Taksinin Sultanları" ekmeğini şoförlükten kazanıyor.

150 kadın taksici İstanbul trafiğinde

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Taksiciliğe kadın eli değsin diye "Taksinin Sultanları" projesini başlattık. Bayan çalışan sayısını artırmamız lazım. Bayan çalışan sayısı artarsa o mesleğe iyi bir kalite gelmiş olur" dedi.

2019 yılında başlatılan proje ile kadınlar, taksicilerin dünyasına dahil oldu.

Mesleğin zorlukları olsa da, onlar bu işi yapmaktan memnun.

Kadın taksiciler, sayılarının artmasını istiyor

Koronavirüs salgını her meslek grubunu olduğu gibi taksicileri de vurdu. Ama yine de umutsuz değiller.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Genel Müdürü Zeynep Kılıç, "Pandemi her sektörü etkilediği gibi bizi de etkiledi. Kazancımız yüzde 30- 50'lere kadar düştü. İlk temennimiz iş istihdamıydı onu da başardığımızı düşünüyorum. Bundan sonra da İstanbul trafiğinde birçok kadın taksiciyi de görebileceksiniz" diye konuştu.

Kadın taksiciler sadece İstanbul'da değil, diğer illerde de sayılarının artmasını istiyor.