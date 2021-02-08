Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 22:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Mersin'de narenciye fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Akdeniz ilçesinde bir narenciye fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda ekip, yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.
İlçeye bağlı Huzurkent Mahallesi’nde bir narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede yayılan yangında alevler fabrikayı sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmaları sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
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