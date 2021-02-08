İlçeye bağlı Huzurkent Mahallesi’nde bir narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Kısa sürede yayılan yangında alevler fabrikayı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmaları sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]