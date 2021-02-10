Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.