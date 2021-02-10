Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Ege Denizi Fırtına
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