Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 00:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Konya’da 8 kişinin içerisinde bulunduğu otomobil, aynı istikamete giden ve kavşakta dönüş yapmak için yavaşlayan tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi öldü hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Karapınar-Konya yolu Akçayazı Mahallesi Merdivenli mevkisinde meydana geldi.
Karapınar’dan Konya istikametine seyir halinde olan ve içerisinde Suriye uyruklu ailenin bulunduğu otomobil, önünde giden ve kavşakta dönmek için yavaşlayan tırın kasasına çarptı.
[Fotoğraf: DHA]
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil demir yığını haline dönüştü.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye görevlileri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı.
[Fotoğraf: DHA]
Otomobilden yaralı kurtulan 5 kişi ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 kişi kazada hayatını kaybetti.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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