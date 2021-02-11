Kaza, saat 21.00 sıralarında Karapınar-Konya yolu Akçayazı Mahallesi Merdivenli mevkisinde meydana geldi.

Karapınar’dan Konya istikametine seyir halinde olan ve içerisinde Suriye uyruklu ailenin bulunduğu otomobil, önünde giden ve kavşakta dönmek için yavaşlayan tırın kasasına çarptı.

[Fotoğraf: DHA]

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil demir yığını haline dönüştü.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye görevlileri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı.

[Fotoğraf: DHA]

Otomobilden yaralı kurtulan 5 kişi ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 kişi kazada hayatını kaybetti.