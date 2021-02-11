Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 05:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
10 yaşındaki kayıp çocuk ölü bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da, kaybolan 10 yaşındaki çocuk dağlık alanda ölü bulundu.
Konyaaltı ilçesinde yaşayan Ali Kazım Ülker'den uzun süre haber alamayan ailesi, kendi imkanlarıyla arama yaptı.
Aramadan sonuç alamayan aile, polise haber verdi.
Bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Yaya ve insansız hava aracı ile yaklaşık 3 saatlik arama çalışması yapıldı.
Dağın kayalık alanında çocuğun cansız bedeni bulundu.
Çocuğun düşme sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.
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