Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 08:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkçılar nesli tehlike altında olan ay balığını tekrar denize bıraktı
Adana'nın Karataş ilçesinde, balıkçıların oltasına takılan ay balığı denize salındı.
Avlamak için tekneyle Karataş Limanından denize açılan balıkçıların ağına, Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı takıldı.
Balıkçılar, yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki ay balığını ağdan kurtarıp denize bıraktı.
Etiketler: Balıkçılık
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