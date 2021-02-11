Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sahara Geçidi'nde kar 5 metreyi buldu
[Fotoğraf: İHA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi'nde ise kar kütleleri 5 metreyi buldu.
Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Şavşat karayolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.
[Fotoğraf: İHA]
Deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yükseklikteki Sahara Geçidi'nde biriken kar 5 metreyi buldu.
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan’da arıcılıkla uğraşan Necdet Bilgin, karı görünce Sahara Geçidi'nde 1,5 metre yüksekliğindeki otomobilinin üzerine çıkarak objektiflere poz verdi.
Etiketler: Kar Yağışı
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