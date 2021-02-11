Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Adana'da, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında 21 yıl hapis cezası verilen Emir Ç'yi (33) yakalamak için çalışma başlattı.
Ekip, yaptığı araştırmayla hükümlünün merkez Sarıçam ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.
Bölgeye giden polisleri fark edip kaçan hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.
Emir Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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