Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 11.45'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Dikili'ye 11,07 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 6,97 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntı, merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.

