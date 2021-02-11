Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 11:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 11.45'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Dikili'ye 11,07 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 6,97 kilometre olarak ölçüldü.
Sarsıntı, merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.
Sıradaki Haber
‘Leylek Köyü’nde göç hazırlığı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz