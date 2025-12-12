Parçalı Bulutlu 7.4ºC Ankara
TRT Haber 12.12.2025 14:45

5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarın beklenen sağanak ve kar yağışı nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerde beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren; Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (20-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek rakımlı yerlerde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Kar Yağışı
